У Запоріжжі пролунав вибух
Росія вдарила по Запоріжжю. Там пролунав вибух.
Після 17:00 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. У низці південних регіонів оголосили тривогу, передає 24 Канал.
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Вибухи на Запоріжжі
Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу,
– попередив очільник ОВА Іван Федоров.
Близько 17:18 стало відомо пр рух ракети на Дніпропетровщину з півдня. Згодом монітори повідомили, що ціль змінила курс у напрямку Запоріжжя. Згодом там пролунали вибухи близько 17:32. Цю інформацію, зокрема, підтвердив Іван Федоров.
Як пишуть моніторингові канали, вибухи пролунали в межах Запорізького та Самарівського районів. Ворог використав 2 авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69.
Станом на 17:43 в області оголосили відбій тривоги.
До слова, раніше противник завдав групового ракетного удару балістикою по передмістю Чернігова.