У Запоріжжі пролунали вибухи: попередньо, є постраждалі
- У Запоріжжі вночі 23 січня пролунав вибух під час тривоги через загрозу балістичного озброєння.
- Повітряну тривогу в області оголошували кілька разів через загрозу дронів та ймовірність балістичних атак.
Під час тривоги через балістичну загрозу у Запоріжжі пролунав вибух. Це сталося вночі 23 січня.
Про вибух повідомили у Суспільному, пише 24 Канал. Також не минула загроза ударних дронів ворога.
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Вибухи на Запоріжжі 23 січня: що відомо про нічну атаку
У Запорізькій області оголошували повітряну тривогу кілька разів за ніч та вечір попередньої доби. Здебільшого мовилося про загрозу дронів, але о 03:57 тривогу дали через ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння.
Перед тим увечері Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону, і в місті також лунали вибухи та фіксували пожежі.
А о 4 ранку ЗМІ та місцеві спільноти написали про вибухи, які було чутно в обласному центрі. Згодом зявилося офіційне повідомлення від представників влади щодо цього.
Ворог знову б'є по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі,
– написали ОВА.
Наголошуємо – під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укритті або в іншому безпечному місці.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.