У Запоріжжі пролунав звук вибуху: на область летіли "Шахеди"
Пізно ввечері 27 грудня у низці областей пролунала повітряна тривога. Близько 23:00 стало відомо про вибух у Запоріжжі.
О 22:32 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не покидати укриттів у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами". А вже 22:59 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі чули сильний вибух.
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Ворог спрямував "Шахеди"
Повідомленню про вибух у Запоріжжі передувала ціла низка попереджень від Повітряних сил ЗСУ. Всі вони були пов'язані з запуском ворогом дронів-камікадзе "Шахед".
Так, о 21:53 попередили мешканців Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зазначили, що зберігається загроза застосування дронів-камікадзе.
А вже о 21:56 стало відомо, що "Шахеди" летять у напрямку Кривого Рогу з півдня. Тож, мешканців закликали перебувати в укриттях.
22:16 Повітряні сили зазначають, що ударні дрони напрямок руху змінили. І вони летять на Дніпро.
22:18 Попередили, що ще одна група у напрямку Кривого Рогу, що вони теж летять з півдня.
А вже о 22:33 Повітряні сили сповістили, що загроза застосування ударних БпЛА на Запорізькій області.
О 22:45 стало відомо, що всі групи "Шахедів" змінили напрямок руху на Запоріжжя з заходу.
О 23:22 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою атаки "Шахедами".
У ніч проти 27 грудня ворог запустив майже 50 "Шахедів"
- Цієї ночі російські військові також тероризували Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" окупанти запустили з двох напрямків: Балаклави, що в окупованому Криму, а також Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краю Росії.
- Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, зафіксували пуски 46 "Шахедів". Їх запускали хвилями у різний час: з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.
- "Мопеди" відбивали з допомогою тактичної авіації, зенітних ракетих підрозділів і мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України.
- Загалом вдалося знищити 32 "Шахеди". Більшість дронів, які збити не вдалося, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область. Відомо, що ще декілька БпЛА впали без наслідків.
- ППО відпрацьовувала по повітряних цілях у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій і Кіровоградській областях.