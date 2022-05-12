На Запоріжжі росіяни 3 добу гатять по Оріховому, у місті кілька діб діятиме комендантський час

Збройні сили Росії продовжують обстрілювати Запорізьку область, завдаючи потужних ударів по Комишуватому та Оріховому. На тимчасово окупованих територіях російські військові займаються мародерством та блокують мобільний зв'язок.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили про ситуацію в регіоні. Там констатували, що Росія не відмовилася від планів окупувати українські території та створити псевдореспубліки.

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Цинічний обстріл Комишуватої та артилерійські удари по Оріховому

У Запорізькій ОВА повідомили, що 11-го травня війська агресора цілий день гатили по житлових районах та інфраструктурі Комишуватої.

Унаслідок обстрілу зруйновано близько 60 будинків. На жаль, одна людина загинула. Ще троє цивільних отримали поранення.

Третю добу поспіль окупанти не припиняють обстріли Оріхова, завдаючи артилерійських атак по інфраструктурі міста. Повідомляється, що російська ракета поцілила в елеватор.

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13-го травня о 18:00 в Оріхові розпочнеться подовжена комендантська година на території міста. Вона триватиме до 6-ї ранку 16 травня.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях чи у громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити лише, щоб спуститися в укриття чи вигуляти домашнього улюбленця.

ЗСУ закріплюються на нових рубежах

Протягом 11-го травня підрозділи ЗСУ знищили декілька одиниць бронетехніки, мінометів, вантажівок та особовий склад росіян.

У Запорізькій ОВА зазначили, що українські оборонці закріплюються на нових рубежах та тіснять російських загарбників у південному напрямку.

10-го травня через обстріл загинула жінка

Збройні сили Росії із застосуванням реактивної системи залпового вогню 10-го травня здійснили обстріл села Таврійське.

Унаслідок артилерійської атаки загинула жінка. Цинічний обстріл розслідують слідчі СБУ у Запорізькій області.

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Окупанти пропонують пайки за розбір завалів у Маріуполі

Мешканці селища Розівка повідомили про проблеми з мобільним зв'язком. Повідомляється, що окупанти поселилися у будинках мирних жителів.

Цинічні росіяни пропонують роботу в блокадному та вщент зруйнованому Маріуполі, де потрібно розбирати завали. Російська окупаційна влада оплачує таку працю пайками.

Крім того, росіяни наказують місцевим писати заяви на тимчасове приєднання до псевдореспубліки в ОРДЛО.

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Росіяни продовжують мародерити у Мелітопольському районі

Російські окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору та асфальтобетонні заводи у селищі Кам'янка та селі Обільне.

Розграбували загарбники й бази ТОВ "Автомагістраль-Південь" у Мелітополі, Токмаку та в селі Новополтавка. Також розграбовано виробничу базу ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком",

– йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

У тимчасово окупованому Бердянську знову не було мобільного зв'язку та частково Інтернету.

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Загарбники вже викрали понад 270 людей

Від початку повномасштабної війни на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадення людей.

Станом на 11 травня у заручниках перебуває 118 осіб.

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