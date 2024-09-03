У Запоріжжі росіяни вдарили по готелю: жертви та постраждалі – одна сім'я

Російська армія не припиняє обстрілювати Запоріжжя. Ворог вдарив по готельному комплексу, внаслідок чого постраждала сім'я, є загиблі.

У поліції Запорізької області уточнюють, що 2 вересня о 23:02 окупанти вдарили ракетою невстановленого типу по готелю, в якому перебували люди.

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Удар по Запоріжжю: жертви та постраждалі

Під час атаки та потужного вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Згодом з-під завалів деблокували її 43-річного чоловіка та 12-річну доньку.

Обидві особи (чоловік та його донька – 24 Канал) перебувають у тяжкому стані, їх госпіталізували,

– пишуть правоохоронці.

Водночас Національна поліція Запорізької області додає, що на місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, парамедики поліції, сапери, рятувальники та інші профільні служби міста.

Рятувальна операція на місце обстрілу в Запоріжжі / Фото Нацполіції

Наслідки удару по готельному комплексу Запоріжжя: дивіться відео поліції

Поліція фіксує наслідки атаки, що є черговим воєнним злочином росіян, за який, немає сумніву, вони відповідатимуть перед міжнародним трибуналом.

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Згадаємо, 2 вересня російські війська також завдали ракетного удару по Дніпру, через що загинув 51-річний чоловік та постраждало 6 людей. Загарбники пошкодили дитячий садок, 7 приватних будинків та підприємство, знищили 3 автомобілі, ще 12 – пошкодили, за словами голови ОВА.