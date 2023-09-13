На Запоріжжі три дрони СБУ атакували "виборчу дільницю" окупантів

У Запорізькій області українські дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. Так, БПЛА атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені.

Як виявилось, цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела у відомстві.

Зверніть увагу "Вибори" закінчилися достроково: українські дрони потужно атакували штаб окупантів на Запоріжжі

Дрони СБУ атакували "виборчу дільницю" окупантів

Як стало відомо, під час незаконних російських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені. Це влаштувала СБУ.

Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

Зазначимо, що інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі.

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Інші подібні випадки

Нагадаємо, що нещодавно під час псевдовиборів Росії два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів. Вони завітали у "виборчий" штаб росіян у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

У підсумку вибори там закінчилися достроково. Вибух і пожежу окупантам влаштувала СБУ.

До речі, після вибухів окупанти також занервували. Зокрема, вони оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.