Ворог двічі вдарив по Запорізькому району

Росія знову здійснила проти України повітряну атаку. У Запоріжжі було чути потужні вибухи.

Окупанти вкотре завдають ракетних ударів по українських містах. Під ворожим вогнем опинилося Запоріжжя.

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Чим вдарив противник по місту

Близько 12:24 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Опісля Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для кількох регіонів з південного та північно-східного напрямків. Військові попередили про ризик використання ворогом балістики.

Вже о 12:29 у Запоріжжі пролунали перші вибухи. А о 12:34 у місті було чути повторні вибухи.

О 12:47 Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, повідомив, що щойно росіяни завдали два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути й у самому Запоріжжі. Чи є постраждалі та руйнування наразі невідомо.

О 13:08 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областям. Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією для Харківської та Донецької областей.

Де існує загроза балістичних ударів / Фото alerts.in.ua

Росіяни обстріляли Харків

Крім Запоріжжя, вибухи також прогриміли у Харкові. Пізніше у МВС повідомили, що окупаційні війська завдали двох ударів по околицях Дергачів, що на Харківщині.

Інформацію щодо поранених та руйнувань з'ясовують.

Нічна дронова атака: що відомо

Вночі проти 11 березня Росія знову запустила по Україні "Шахеди" з акваторії Чорного моря. Вибухи було чути у Харкові та Одесі. Про відбій тривоги повідомили приблизно о 4 ранку.

Українські військові розповіли, що противник використав для атаки 25 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити 15 з них. Зокрема, більшість була знищена над Одещиною. Йдеться про 10 "Шахедів".

На жаль, не минулося без влучань. Зокрема, в Одеському районі було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Крім того, у приватних будинках повибивало вікна, уламки зруйнували господарчі споруди. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав.

"Приліт" стався й у Харкові. Там було щонайменше три влучання у Слобідському районі. Це житловий район зі щільною забудовою. Втім, на щастя, прямих ударів по будинках вдалося уникнути. Всі влучання прийшлися у землю перед багатоповерхівками.

У трьох будинках повилітали вікна. Постраждалих і жертв немає. На місці подій надзвичайники зафіксували уламки "Гераней", якими окупанти атакували місто. На цих дронах були наліпки "смайликів".