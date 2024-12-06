Удар КАБами по Запоріжжю: горить СТО, є загиблі, у деяких громадах проблеми зі світлом

У Запоріжжі також пролунали вибухи увечері 6 грудня. До того Росія обстріляла Кривий Ріг.

У Кривому Розі є загиблі та поранені. Серед них – 6-річна дитина.

Дивіться також Вдруге за день: у Кривому Розі пролунали вибухи, пошкоджено адмінбудівлю

Що відомо про вибухи в Запоріжжі 6 грудня

Вибухи підтвердив очільник ОВА Іван Федоров. Близько шостої вечора він написав, що гучно в області.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що чули вибухи в самому місті.

Моніторингові канали інформували, що Росія запустила в бік Запоріжжя/області низку КАБів – щонайменше чотири. Над деякими районами нібито навіть було чутно, як летять керовані авіабомби. Усі монітори закликали бути в укриттях до відбою (він пролунав о 18:18).

Повітряні сили писали, що є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Відтак з'явилося повідомлення про КАБи на Запоріжжя.

Про поранених і пошкодження стало відомо пізніше.

Внаслідок атаки ворога на Запорізьку область двоє людей зазнали поранень, палає СТО. В деяких громадах проблеми з електроенергією. Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють,

– написав Іван Федоров.

У наступному дописі, о 18:35, він указав, що є двоє загиблих. Імовірно, ці люди померли від поранень, яких завдала їм Росія на Миколая та День ЗСУ.

Наслідки обстрілу в Запоріжжі: дивіться відео

Деякі місцеві телеграм-канали написали, що перехожі рятують людей з палаючих автівок.