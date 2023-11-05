Пройшов Херсонщину і Соледар: на Запоріжжі загинув офіцер 128-ї бригади Сергій Кузнєв
Джерело:Zakarpattya24
На фронті загинув ужгородець Сергій Кузнєв. Захисник пройшов найгарячіші ділянки фронту, зокрема Херсонщину та Соледар.
Сергій Кузнєв – ветеран АТО та один з тих, хто всіма зусиллями підтримував військових, допомагав реалізовувати в Ужгородському національному університеті впродовж 2018 – 2022 років міжнародний проєкт "Україна – Норвегія" – "Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні".
Окрім цього, боєць був автором проєкту "НадКарпаття", завдяки якому всі могли бачити чудові кадри Закарпаття з висоти пташиного польоту.
Варто прочитати Недбалість та радянщина не дають ЗСУ реалізувати потенціал, – Зеленський анонсував важливі зміни
На фронті загинув Сергій Кузнєв
Під час нетривалої відпустки 1 листопада воїн здійснив свою фермерську мрію – висадив 450 кущів жимолості на території майбутньої плантації. Через 3 дні прийшла сумна звістка про його загибель.
Всі, хто знав захисника, згадують його як світлу, добру, позитивну та активну людину.
Сергій Кузнєв нещодавно повернувся з відпустки. Перед відбуттям назад на фронт він посадив на своїй ділянці жимолость. Він мав родину, друзів, партнерів, плани на життя, величезний потік енергії, яку використовував для підтримки оточуючих. У яких його забрала ця кривава війна. Він багато допомагав ветеранам. Це величезна і важка втрата. Пишаємось що Сергій був членом нашої команди, нашим партнером і другом,
– написали на сторінці Міжнародного фонду соціальної адаптації.
Дружина Героя Наталія Кузнєва вже підтвердила його загибель.
"Ти найсвітліше, що було у моєму житті", – написала жінка.
Волонтер Богдан Хаустов розповів, що лише кілька днів тому вони узгоджували маршрут, дати та волонтерський вантаж.
"З літа 2022 року бачилися майже щомісяця. Житомирщина, звільнені території Херсонщини, Соледар, Запоріжжя і так далі. В підрозділи Сергія возили допомогу, вантажі від колег-волонтерів, передачі від родичів. Багато цікавих історій, які, напевно, напишу після прощання", – зазначив Хаустов.
Сергій Кузнєв загинув на Запоріжжі / Фото Богдана Хаустова
До теми Трагедія, якої можна було уникнути, – Зеленський відреагував на російський удар по 128 бригаді
Влучання "Іскандером" по 128 бригаді на Запоріжжі: що відомо
- На Запорізькому напрямку 3 листопада російські військові вдарили по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, вони поцілили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
- Унаслідок атаки загинули десятки військовослужбовців. Окрім бійців, поранень зазнали й цивільні місцеві мешканці.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що обставини трагедії з'ясовуватимуть. Він вже доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку.
- Командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець з позивним "Комендант" зазначив, що росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження на честь Дня ракетних військ. Бійців зібрали та вишикували, після чого росіяни завдали удару. Загинули 22 військових, серед них – офіцери.
- 128 бригада обороняла Україну з 2014 року. Восени 2022 року воїни брали участь у звільненні Херсонської області, тримали оборону на Бахмутському напрямку. У 2023 році бійці звільнили Лобкове й П'ятихатки на Запорізькому напрямку.