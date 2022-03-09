У Запоріжжі затримали озброєного до зубів окупанта: чоловік мав автомати, пістолети та гранати

У Запоріжжі поліція 9 березня затримала чергового російського диверсанта. Той під час затримання мав із собою автомат Калашникова та 30 патронів калібру 5,45 міліметра.

Затримали диверсанта під час планових оперативно-розшукових заходів. Участь у операції брали поліцейські Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими відділення поліції №3 Запорізького райуправління.

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Диверсант тримав купу зброї ще й у власному офісі

Відомо, що чоловік є жителем Запоріжжя, проживав у Шевченківському районі. Народився він у 1978 році, тобто йому – приблизно 44 роки.



Затриманий чоловік є жителем Запоріжжя / Фото Нацполіції

Його офіс розташовується у селищі Військбуд. Туди правоохоронці приїхали одразу після затримання чоловіка.

Що там виявили та вилучили

Автомат Калашникова калібру 7,62 міліметра,

400 набоїв до нього,

гранату РГД із запалом,

2 пістолети Макарова,

радіокеровані дрони.



У диверсанта вилучили купу зброї / Фото Нацполіції ​

Також слідчі долучили до речових доказів чорнові записи, мобільні термінали та флешки.

Що тепер загрожує диверсанту

Наразі проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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Зброю він мав як з собою, так і тримав в офісі / Фото Нацполіції ​

Слідчі вже розпочали досудове слідство. Також вирішують питання обрання запобіжного заходу. Водночас поліцейські перевіряють причетність затриманого до здійснення диверсійної діяльності.

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У Запоріжжі поліція затримала жителя міста за підозрою у веденні диверсійної діяльності

09 березня в ході планових оперативно-розшукових заходів поліцейські Управління стратегічних розслідувань Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ спільно зі слідчими відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, за підозрою у веденні диверсійної діяльності на території Запоріжжя затримали жителя Шевченківського району міста, 1978 народження.

В результаті проведення працівниками поліції комплексу оперативних заходів у чоловіка виявлено та вилучено автомат Калашникова та 30 патронів калібру 5,45 мм.

Також під час проведення огляду офісу, розташованого у селищі Військбуд, який використовував чоловік, вилучено автомат Калашникова калібру 7,62 та 400 набоїв до нього, граната РГД із запалом, 2 пістолети Макарова, а також радіокеровані дрони.

Слідчі поліції до речових доказів долучили чорнові записи, мобільні термінали, флеш-носії.

Слідчим відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, визначеного у ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.