У Запоріжжі змінюють час комендантської години
Джерело:Анатолій Куртєв
У Запорізькі міськраді повідомили про зміну тривалості комендантської години для міста. З 13 червня час комендантської години зміниться.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про те, що у місті зміниться час тривалості комендантської години.
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Зміни щодо тривалості комендантської години набудуть чинності з 13 червня.
Згідно з наказом начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, з 13 червня комендантська година у місті буде починатися о 23:00 та триватиме до 5:00 ранку,
– повідомив секретар Запорізької мерії.
З актуальною інформацією щодо зміни комендантського часу та подій у Запоріжжі можна ознайомитися на сторінках Куртєва в інстаграмі, фейсбуці та телеграмі.
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- На південно-східному напрямку суттєвих змін не було. Основні зусилля російські загарбники зосереджували на утриманні раніше захоплених територій, обстрілі позицій українських військ.
- Найбільше окупанти зосереджуються в районі Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. На інших межах ЗСУ стримують росіян.
- За минулу добу загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах Оріхова, Малої Токмачки, Кам'янського та Степногірська. Через атаку руйнувань зазнали близько 16 будинків місцевих жителів та об'єктів інфраструктури.
- Окрім того, зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ з усіх видів зброї в районі Кам'янського, Гуляйполя, Времівки, Залізничного, Оріхова, Малинівки, Червоного, Новоданилівки, Новосілки, Новополя, Гуляйпільського.
- Гуляйполе, Времівку та Новосілку росіяни обстріляли з "Градів", а Залізничне – з "Урагану".
- Сергій Ярмак розповів, що у місті Гуляйполе, що на Запоріжжі, залишилось жити орієнтовно 4 тисячі людей. Недалеко від міста вже розташовується передова.
- Росіяни й далі викрадають людей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, за останні дні вони незаконно позбавили волі двох учасників АТО на Запоріжжі.
- За добу 11 червня окупанти завдали ударів по інфраструктурі та житлових будинках у кількох населених пунктах на Запоріжжі. Зокрема, під атаку потрапило село Кам'янське Васильківського району. По ньому вдарили штурмовиками Су-25.
- Російські окупанти постійно грабують місцеве населення. На Запоріжжі вони викрали 54 вантажні вагони агломераційної руди. Загальна вага викраденої росіянами руди становить 3 тисячі 240 тонн. Про це повідомили в оперативному зведенні за 12 червня.
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