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24 Канал Новини України На Запоріжжі знову пролунали вибухи: область продовжують атакувати "Шахеди"
21 червня, 02:43
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На Запоріжжі знову пролунали вибухи: область продовжують атакувати "Шахеди"

Андрій Шляхтін

Росія ще надвечір 20 червня запустила по Україні "Шахеди". Приблизно о 2:30 наступної доби вибухи знову пролунали на Запоріжжі.

Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова

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Нові вибухи на Запоріжжі: що відомо 

О 2:24 телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив про щонайменше один дрон, який рухався у бік Запоріжжя. Також він попередив, що можна буде почути роботу наших захисників по "Шахеду". 

Одразу ж після цього з'явилося повідомлення від Івана Федорова. 

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях, 
– зазначив очільник Запорізької ОВА. 

 