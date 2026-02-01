Перші хвилини після російського терору та порятунок постраждалих показали у патрульній поліції України.

Як патрульні рятували потерпілих після атаки?

Російські війська вкотре поцілили ударними дронами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Одними з перших рятувати постраждалих у пологовому будинку та житлових кварталах прибули патрульні.

Вони надавали домедичну допомогу та евакуювали людей. За словами поліції, серед врятованих були й дві породіллі з новонародженими дітьми.

Патрульні допомогли пораненим після російського обстрілу: дивіться відео

Ми допомогли жінкам зібрати найнеобхідніше та доправили їх до безпечних місць,

– запевнили патрульні.

Які наслідки атаки на пологовий?