Перші хвилини після російського терору та порятунок постраждалих показали у патрульній поліції України.
Як патрульні рятували потерпілих після атаки?
Російські війська вкотре поцілили ударними дронами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Одними з перших рятувати постраждалих у пологовому будинку та житлових кварталах прибули патрульні.
Вони надавали домедичну допомогу та евакуювали людей. За словами поліції, серед врятованих були й дві породіллі з новонародженими дітьми.
Патрульні допомогли пораненим після російського обстрілу: дивіться відео
Ми допомогли жінкам зібрати найнеобхідніше та доправили їх до безпечних місць,
– запевнили патрульні.
Які наслідки атаки на пологовий?
За даними МОЗ України, у гінекологічному відділенні у момент атаки були медики та жінки, зокрема породіллі з немовлятами. Загалом постраждали шестеро людей. Трьох з них госпіталізували.
У будівлі пошкоджено фасад і вибито вікна. Після удару спалахнула пожежа, яку потім загасили.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.