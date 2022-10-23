Терор триває: Росія вночі атакувала Запоріжжя та область дронами й ракетами С-300

Росія продовжує тероризувати мирне населення Запоріжжя та області. Окупанти вкотре атакували місто зенітними ракетами С-300 та дронами-камікадзе.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в ніч проти 23 жовтня війська Росії атакували Запоріжжя "шахідами". На місці обстрілів знайшли уламки дронів іранського виробництва.

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Зафіксовано прильот у громадській будівлі

Повідомляється, що в Запоріжжі один з дронів уразив громадську будівлю. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Навколишні населені пункти окупанти обстріляли з використанням ракет С-300. Було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району.

Унаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК "С-300" пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

Ворог раніше потужно атакував Запоріжжя

Попередній раз російські терористи атакували Запоріжжя 21 жовтня. Унаслідок обстрілу у житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.

Також рятувальники виявили на подвір’ї житлового будинку і вилучили для подальшого знищення бойову частину від ЗРК С-300.

Керівник Запорізької ОВА також інформував, що під обстріл потрапив один з транспортних вузлів, де були автомобілі. Там постраждали 4 людини. Загалом у Запоріжжі внаслідок обстрілу 21 жовтня відомо про 5 поранених.

Крім того, Росія обстрілювала Запоріжжя і вночі 18 жовтня. Тоді окупанти теж вдарили "шахідами", внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя в ніч проти 17 жовтня. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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