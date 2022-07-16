Цинізму немає меж: окупанти вимагають до 70 тисяч за пропуск продати продукти у Запоріжжі

Українські аграрії з окупованих територій Півдня не можуть реалізувати свою продукцію. росіяни пропускають на підконтрольну Україні територію лише за десятки тисяч гривень.

Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що окупанти продовжують тероризувати людей.

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"Через василівський блокпост людей пропускають за гроші. Окупанти намагаються взяти данину з кожної машини. Є інформація про запорізький центральний ринок. Там продають люди, які приїхали через василівський блокпост. Їм потрібно було продати або мелітопольську черешню, або огірки. Тобто продукцію, яка може швидко зіпсуватися", – сказав журналіст.

Без грошей нікуди не пропускають

Очевидці, які перетинали блокпост окупантів, розповіли, що оплата залежить від розміру машини – чи це маленька газель, чи це вантажівка. Також загарбники дивляться на кількість продукції.

Вимагають віддати від 20 до 70 тисяч гривень за те, щоб можна було поїхати у Запоріжжя і продати там сільськогосподарську продукцію. Хтось розуміє, що він не заробить таких грошей і викидає продукцію, яка починає псуватися. Хтось бачить, що є можливість заробити й платить гроші росіянам,

– розповів кореспондент.

Він зазначив, що на запорізькому ринку люди часто обурюються через ціни на продукти. Продавці ж відповідають, що коли дуже дорого, то можна їхати у Херсон – там харчі по 5 гривень за кілограм.

"Дуже сумний гумор. Лишили наших фермерів та аграріїв з продукцією, яку вони виростили, але ніде не можуть продати, бо росіяни нікуди не пропускають", – додав кореспондент.

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Повторний наступ можливий

За словами кореспондента, із запорізького напрямку дуже багато техніки окупанти витягують на Херсонщину. Військові експерти зазначили, що попри це є ризик наступу на Запоріжжя, судячи з концентрації ворожих військ та їхньої характеристики.

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