У Запоріжжі через нічну атаку зруйнована церква
Джерело:Суспільне
Під час нічної атаки по Запоріжжю також зазнав руйнувань Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там зламані віконні рами та пошкоджено фасад.
Ворог завдав удару по Запоріжжю 18 жовтня близько 01:30. Зафіксовано 6 "прильотів".
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У Запоріжжі через нічну атаку зруйнована церква
Внаслідок обстрілу міста зазнав руйнувань Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там вибиті всі шибки, зламані віконні рами та пошкоджено фасад.
Зараз у соборі настоятелі та віряни прибирають наслідки ракетного обстрілу.
Зруйнована церква у Запоріжжі / фото Суспільне
Зазначимо, що у Запорізькій обласній прокуратурі також підтвердили, що внаслідок російської атаки вибиті вікна у будинках, розташованих поряд із місцем влучень, і зазнав руйнувань місцевий храм та об’єкти інфраструктури міста.
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Ракетний удар по Запоріжжю: останні новини
- Російські окупанти використали балістичне озброєння. Попередньо, ракети С-300 були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області.
- Відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.
- Ще двом особам надано медичну допомогу прямо на місці.
- Руйнувань зазнали два під’їзди – це 8 квартир, а також церква, що знаходиться поблизу. В ОВА зазначили, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а пізніше – відновлено.