Росія хоче терору щодня: Зеленський показав, що залишилося від зруйнованого будинку у Запоріжжі
Джерело:Володимир Зеленський
2 березня російські загарбники влучили ракетою у багатоповерховий будинок у Запоріжжі. На це вже відреагував український президент Володимир Зеленський.
Так, Зеленський показав, що залишилось від майже зруйнованого будинку у Запоріжжі. До речі, також з’явились болючі кадри з місця трагедії.
До теми Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів дістали вагітну жінку
Зеленський відреагував на ракетний удар по Запоріжжю
За словами президента, вночі окупанти вдарили по центру Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку – зруйновано 3, 4, 5-й поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все,
– зазначив Зеленський.
Зеленський показав кадри з місця трагедії: дивіться відео
Реакція Офісу Президента
Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак також оприлюднив моторошні кадри з місця трагедії у Запоріжжі. За його словами, люди спали в себе вдома, але для терористів житлові будинки – це також "військові цілі".
"Наразі відомо про трьох загиблих. П'ятеро людей в лікарні і ще 20 – евакуйовано. Розплата буде", – додав Єрмак.
Наслідки ракетного удару / фото Андрія Єрмака
Окупанти зруйнували будинок / фото Андрія Єрмака
Удар по Запоріжжю 2 березня: що відомо
Станом на 8 ранку з-під завалів у Запоріжжі рятувальники дістали 11 людей, серед них вагітна жінка. На жаль, дві людини загинули.
ДСНС також евакуювали 20 мешканців сусіднього під'їзду. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Згодом стало відомо, що у Запоріжжі кількість загиблих зросла до трьох, повідомили в поліції.
На місці трагедії волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули на місці пересувний намет. Там надають мешканцям та рятувальникам воду, гарячі напої та їжу.
Також відомо про розгортання пунктів допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту.