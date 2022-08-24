У Токмаку вночі палав ворожий склад із технікою та окупантами: ймовірно, є загиблі

ЗСУ продовжують нищити окупантів, їхні склади й техніку. Чергова "бавовна" вночі була в окупованому Токмаку.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що Токмак – це важливий залізничний вузол Запорізької області, і "бавовна" там уже не вперше.

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"Бавовна" на одному з підприємств Токмака

За його словами, ЗСУ вже не вперше накрили живу силу і боєприпаси окупантів, які вони підвозять до Токмака і складують там. У ніч з 23 на 24 серпня з'явилось відео як вибухає і горить на одному з підприємств міста все те, що туди звезли росіяни.

Повідомляють, що там ще й особовий склад був. Тобто там, крім знищених боєприпасів і палива, мають бути й загиблі,

– зауважив кореспондент.

ЗСУ знищили ще один ворожий танк

Кореспондент також розказав, що танкісти й тероборонці 110-ї бригади опублікували цікаве відео, як вони на полі бою знищили танк росіян.

"Спочатку його накрили танкісти зі своєї гармати, а потім, як видно з дрона, артилеристи добивають уражену техніку окупантів", – розповів кореспондент із Запоріжжя.

Знищений склад окупантів у Токмаку: дивіться відео

Ситуація на Запоріжжі: коротко