Росія готує теракт на Запорізькій АЕС: де розташована атомна станція

Росія на тлі контрнаступу України вже підірвала Каховську ГЕС, а тепер готується до теракту на Запорізькій АЕС. Кремль готовий піти на масштабні техногенні катастрофи, аби тільки заморозити війну в Україні.

У четвер, 22 червня, президент Володимир Зеленський звернувся до українців і світової спільноти з важливим повідомленням. Глава держави попередив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

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Зеленський попередив про російський теракт на ЗАЕС

Раніше українська влада неодноразово попереджала про наміри окупантів щодо Каховської ГЕС, яку Росія зрештою підірвала. Київ регулярно попереджає і про терористичні наміри Росії на ЗАЕС, теракт на якій може мати катастрофічні наслідки для світу.

Запорізька АЕС розташована на лівому березі річки Дніпро поблизу міста Енергодар у Запорізькій області. Біля ЗАЕС донедавна було Каховське водосховище, яке обміліло через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Де розташована Запорізька АЕС на карті

Рівень води у Каховському водосховищі впав нижче за так звану "мертву точку". Унаслідок цього воду більше не можна брати для ЗАЕС. Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива. На цей момент заходи з охолодження достатні.

Росія додатково замінувала ЗАЕС

Російські військові у березні 2022 року захопили Запорізьку АЕС та здійснювали неодноразові провокації на атомній станції. Хоча представники МАГАТЕ й перебувають на ЗАЕС, організація продемонструвала свою бездіяльність, адже росіяни продовжують створювати ядерну загрозу.

Ще влітку 2022 року офіційні особи в Києві інформували, що Росія замінувала ЗАЕС. Крім того, окупанти розміщували там військову техніку.

20 червня 2023 року глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що ЗАЕС була додатково замінована росіянами. За його словами, був замінований охолоджувач. Буданов зазначив, що якщо росіяни виведуть з ладу охолоджувач, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми,

ЗАЕС – це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 мільйону кВт кожен.