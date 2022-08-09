Атланти Запорізької АЕС: українці захоплюються мужністю працівників станції

В Instagram набирає популярності малюнок із працівниками Запорізької АЕС, які щосили намагаються вберегти людство від нової атомної катастрофи. Українці прозвали їх справжніми атлантами.

На розміщеному малюнку зобразили чотирьох чоловіків, які захищають Запорізьку АЕС від нападу російських загарбників. До речі, нещодавно біля станції зафіксували три "прильоти".

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Атланти Запорізької АЕС

"Попри погрози фізичної розправи, знущання та постійні перешкоди в роботі персонал станції продовжує виконувати свій обов'язок перед країною. Справжні атланти Запорізької АЕС!" – пишуть у мережі.

Важливо зазначити, якщо російські загарбники підірвуть Запорізьку АЕС, то постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних.

Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.

Викид радіоактивного цезію за можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, білорусь і росія.

Тому співробітники ЗАЕС мужньо захищають станцію від лиха.



Малюнок із працівниками Запорізької АЕС / фото телеграм-каналу "Енергодар"

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС 5 серпня. Під час першого обстрілу зафіксували три "прильоти" біля промислового майданчика станції.

Після другого обстрілу теж зафіксували три "прильоти": росіяни влучили по майданчику АЕС біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Ввечері наступного дня окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

У МАГАТЕ визнали, що існує реальний ризик ядерної катастрофи.

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