Росія провокує спричинити радіаційну аварію на ЗАЕС через розігрів енергоблока, – Енергоатом
Джерело:Енергоатом
Російські загарбники, які окупували Запорізьку АЕС, збільшують ймовірність радіаційної аварії. Вони перевели четвертий енергоблок на станції у "гарячий зупин".
Таким чином, терористи не дотримуються вимог щодо експлуатації енергоблоків. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії.
Важливо МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України
Окупанти можуть спричинити радіаційну аварію
Як розповіли в Енергоатомі, загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС вивели енергоблок №4 зі стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Натомість енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану у "холодний".Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.
Президент компанії Петро Котін наголосив, що перебування військових Росії на ЗАЕС і недотримання вимог ведуть до неминучої деградації обладнання та систем станції.
Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії,
– підкреслив він.
До речі, у МАГАТЕ вже підтвердили переведення 4-го енергоблока на ЗАЕС у "гарячий зупин".
Нагадаємо, що подібні дії російських терористів вже призводили до аварійних ситуацій. Так, раніше на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія з першого до другого контуру. Це є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.Важливо! ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною станцією з шістьма реакторами. Вона була окупована на початку березня 2022 року. Тоді 4 блоки були поступово зупинені, а 2 ще працювали до вересня 2022 року.
Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні новини
- Нещодавно МАГАТЕ закликала Росію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль України.
- На сьогодні на окупованій території Запорізької АЕС залишаються міни. В МАГАТЕ висловили занепокоєння через недостатню укомплектованість станції персоналом.