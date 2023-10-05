Росія провокує спричинити радіаційну аварію на ЗАЕС через розігрів енергоблока, – Енергоатом

Російські загарбники, які окупували Запорізьку АЕС, збільшують ймовірність радіаційної аварії. Вони перевели четвертий енергоблок на станції у "гарячий зупин".

Таким чином, терористи не дотримуються вимог щодо експлуатації енергоблоків. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії.

Важливо МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України

Окупанти можуть спричинити радіаційну аварію

Як розповіли в Енергоатомі, загарбники на тимчасово окупованій ЗАЕС вивели енергоблок №4 зі стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Натомість енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану у "холодний".

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Президент компанії Петро Котін наголосив, що перебування військових Росії на ЗАЕС і недотримання вимог ведуть до неминучої деградації обладнання та систем станції.

Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії,

– підкреслив він.

Щодо вимог – усі енергоблоки ЗАЕС мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" – заборонено.

До речі, у МАГАТЕ вже підтвердили переведення 4-го енергоблока на ЗАЕС у "гарячий зупин".

Нагадаємо, що подібні дії російських терористів вже призводили до аварійних ситуацій. Так, раніше на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія з першого до другого контуру. Це є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні новини

Нещодавно МАГАТЕ закликала Росію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль України.

На сьогодні на окупованій території Запорізької АЕС залишаються міни. В МАГАТЕ висловили занепокоєння через недостатню укомплектованість станції персоналом.

ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною станцією з шістьма реакторами. Вона була окупована на початку березня 2022 року. Тоді 4 блоки були поступово зупинені, а 2 ще працювали до вересня 2022 року.