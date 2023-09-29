Далі має бути серйозніший крок: на що спрямована заява МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС

МАГАТЕ схвалила резолюцію, де закликали негайно передати контроль Україні над Запорізькою АЕС. Далі можуть ухвалити кілька ще жорсткіших рішень.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що заява МАГАТЕ важлива з інформаційної точки зору. Далі ситуація може розвиватися ще цікавіше.

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Як ситуація може розвинутися далі

Як наголосив Рейтерович, звісно, Росія демонстративно не буде виконувати цю вимогу. Також вони можуть навіть не коментувати цю заяву. Після таких дій країни-агресорки може піти жорсткіша реакція від МАГАТЕ та світової спільноти.

Після такої реакції з боку Росії МАГАТЕ має ініціювати певні санкції щодо російської атомної промисловості. Тоді це буде зовсім інша історія. На рівні ЄС запровадження санкцій щодо "Росатому" розглядається досить активно. Тому рішення МАГАТЕ надасть додаткової впевненості державам, які ще сумніваються, щодо запровадження цих санкцій,

– наголосив Рейтерович.

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Атомна сфера є важливою для Росії, адже вони заробляють на цьому гроші. Санкції по цьому напрямку можуть вдарити по бюджету країни-агресорки.

Якщо ввести певні санкції, то це вдарить доларом чи євро по російській економіці, приведе до непрогнозованих наслідків для "Росатому", що змусить росіян вже діяти по-іншому щодо тих провокацій чи контролю над ЗАЕС,

– зауважив Рейтерович.

Ситуація на ЗАЕС: коротко