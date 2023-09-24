МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької АЕС
На окупованій росіянами території Запорізької атомної електростанції залишаються міни. В МАГАТЕ також висловили занепокоєння через недостатню укомплектованість станції персоналом.
До таких висновків пришли в агентстві після чергових обходів ЗАЕС цього тижня. Про це мовиться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає 24 Канал.
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МАГАТЕ помітило замінування
Протягом цього тижня фахівці МАГАТЕ продовжили обходи територією ЗАЕС. Вони відвідали головні щити управління енергоблоків номер 2, 5 та 6.
Під час обходу команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці,
– мовиться у заяві.
Фахівці також зафіксували, що енергоблоки 2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки. Тим часом енергоблок номер 6 – у стані "гарячої" зупинки. Команда МАГАТЕ також відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків номер 4 і 5 та провела обхід периметра Запорізької АЕС.
У МАГАТЕ також заявили про занепокоєння укомплектованістю персоналом станції. У заяві наголосили, що від початку "збройного конфлікту" ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, серед яких – ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління. Втім росіяни заспокоюють фахівців МАГАТЕ черговою маячнею, що буцімто "триває набір додаткового персоналу з російських атомних електростанцій". За словами пропагандистів, вони проходять навчання та ліцензування згідно з нормативними документами Росії.
Разом з тим, у МАГАТЕ стверджують, що рівень радіації на Запорізькій АЕС залишається незмінним.
Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- Експерти МАГАТЕ 9 вересня повідомили, що біля території Запорізької АЕС зросла кількість вибухів. За їхніми словами, це є можливою ознакою посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на атомній станції.
- Співробітники місії МАГАТЕ 31 серпня здійснили ротацію на Запорізькій АЕС. Аби співробітникам агентства нічого не загрожувало, ЗСУ довелося знешкодити 5 протипіхотних мін, які встановили росіяни.
- Представники МАГАТЕ 22 серпня чули вибухи та стрілянину біля ЗАЕС. За їхніми спостереженнями, протягом тижня щонайменше протягом 4 днів лунали вибухи.