МАГАТЕ підтвердило замінування Запорізької АЕС

На окупованій росіянами території Запорізької атомної електростанції залишаються міни. В МАГАТЕ також висловили занепокоєння через недостатню укомплектованість станції персоналом.

До таких висновків пришли в агентстві після чергових обходів ЗАЕС цього тижня. Про це мовиться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає 24 Канал.

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МАГАТЕ помітило замінування

Протягом цього тижня фахівці МАГАТЕ продовжили обходи територією ЗАЕС. Вони відвідали головні щити управління енергоблоків номер 2, 5 та 6.

Під час обходу команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці,

– мовиться у заяві.

Фахівці також зафіксували, що енергоблоки 2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки. Тим часом енергоблок номер 6 – у стані "гарячої" зупинки. Команда МАГАТЕ також відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків номер 4 і 5 та провела обхід периметра Запорізької АЕС.

У МАГАТЕ також заявили про занепокоєння укомплектованістю персоналом станції. У заяві наголосили, що від початку "збройного конфлікту" ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, серед яких – ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління. Втім росіяни заспокоюють фахівців МАГАТЕ черговою маячнею, що буцімто "триває набір додаткового персоналу з російських атомних електростанцій". За словами пропагандистів, вони проходять навчання та ліцензування згідно з нормативними документами Росії.

Разом з тим, у МАГАТЕ стверджують, що рівень радіації на Запорізькій АЕС залишається незмінним.

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