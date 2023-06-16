Росія хоче підірвати ЗАЕС: Зеленський назвав головну причину

Окупанти продовжують тримати під контролем Запорізьку АЕС в Енергодарі, та президент Володимир Зеленський не виключає, що вони можуть її підірвати. Потрібно це ворогу для того, аби дестабілізувати ситуацію та змусити світову спільноту тиснути на Україну.

Український лідер стверджує, що Росія може піти на такий крок щодо АЕС на Запоріжжі, оскільки це буде інструментом впливу на Захід. Очевидно, Кремль прагнутиме того, аби змусити Київ через світових лідерів після ядерного теракту скласти зброю. Єдиною умовою, яка може цьому запобігти, є інтенсифікація постачання озброєння для України.

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Росія спроможна на все

Не варто забувати, що не так давно ворог уже здійснив теракт, що спричинив техногенну катастрофу. Власне, підірвав Каховську гідроелектростанцію – внаслідок цього десятки населених пунктів опинились під водою.

Росія хоче підірвати (Запорізьку – 24 Канал) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською – 24 Канал) дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту,

– заявив Зеленський.

Окрім того, глава нашої держави констатував, що постачання озброєння від західних країн затягується – до того ж техніка передається невеликими партіями. За словами Зеленського, якщо світ прагне перемоги України, то така ситуація повинна змінитися.

Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо,

– наголосив президент.

МАГАТЕ "не дрімає"