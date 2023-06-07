Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара краще залишити місто

Після катастрофи на Каховській ГЕС жителів Енергодара закликають виїхати з міста. Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.

З таким попередженням виступив заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Він також дав деякі рекомендації містянам на майбутнє.

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Ситуація на ЗАЕС може змінитися за секунду

Самойдюк підкреслив, що за рік окупації ситуація на Запорізькій АЕС не змінилася й окупанти постійно перебувають на її території. Зараз росіяни відверто не погрожують провокаціями на електростанції, проте її експлуатація викликає питання.

Відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною,

– підкреслив заступник мера.

Він порадив жителям Енергодара за будь-якої можливості виїхати з Енергодара та територій навколо нього. Якщо люди не можуть виїхати зараз, то Самойдюк закликає тримати зібраними тривожні валізи, підготувати усі документи, коштовні речі та засоби виживання на перший час.

"Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що окупанти будуть зобов'язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – підкреслив Самойдюк.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС