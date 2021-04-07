Запорізька та Хмельницька області потрапили до червоної зони

Запорізька та Хмельницька області з 9 квітня потрапляють до червоної зони карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС.
Джерело:Телеграм Олега Немчінова
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Урядовець зазначив, що на території Запоріжжя та Хмельниччини з опівночі 9 квітня діятимуть обмеження червоної зони карантину.
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Які діють обмеження у червоній зоні карантину:
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- заборона проведення масових заходів;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання,
- уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
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У Хмельницькій області самостійно запровадили локдаун
Раніше влада Хмельниччини ухвалила рішення про запровадження локдауну. На такий крок пішла обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Обмеження на території області почнуть діяти з 7 квітня. Наразі їх запровадили на 10 днів – до 18 квітня.
Щодо Запоріжжя, то в обласному центрі локдаун ввели ще 3 квітня.
Яка ситуація з коронавірусом в областях?Станом на 7 квітня на Запоріжжі коронавірус діагностували у 82 487 осіб, померли 1507 хворих. У Хмельницькій області недугу виявили у 70 180 людей, летальних випадків – 1280.
Дані РНБО