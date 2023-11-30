Росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку: у них загрозливі плани

На Півдні ситуація залишається складною. Українські військові ведуть бої з росіянами. Водночас ворог намагається проводити контратакувальні дії.

Для українських захисників є певні загрози з боку окупантів. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що все залежатиме від кількості сил та засобів росіян.

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Якими можуть бути плани ворога на Запорізькому напрямку

Росіяни активізувалися на Запоріжжі, зокрема на Токмацькому напрямку. Цьому є пояснення.

Російська оборонна доктрина передбачає контратаки при першій можливості. Це стосується і району Вербового та Роботиного. Тим паче, що українські наступальні дії в порівнянні з літом та початком осені зараз менш активні,

– зауважив Давид Шарп.

Окупанти контратакують навіть на місцевому рівні та малими силами. При цьому ЗСУ створили виступ, вклинювання в російську оборону якраз в напрямку Токмака, Роботиного та Вербового.

"Будь-яке вклинювання має й зворотний бік. З одного боку, ти наступаєш та розширяєшся, але з іншого боку, коли вклинювання стає статичним – його зручно атакувати", – наголосив військовий експерт.

Судячи з усього, росіяни намагаються, у міру наявності резервів, реалізувати наступ з флангу та "в лоб". Однак зараз ці атаки не мають успіхів та не є масштабними.

Давид Шарп про дії росіян на Запорізькому напрямку: дивитись відео

Однак є загроза, що при збільшенні резервів ситуація може стати схожою на ту, що відбувається біля Авдіївки. Адже вона також захоплена з флангів і росіяни намагаються атакувати там, щоб оточити місто, хоч поки безрезультатно.

Підсумовуючи, можна очікувати подальшу активізацію росіян на Запорізькому напрямку. Однак це лише за умови наявності у них сил та засобів.

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