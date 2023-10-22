"Солодкого життя" не буде: росіяни досі розгрібають наслідки потужних "бавовн" на Запоріжжі

Для окупантів видався "вибуховий" тиждень в Запорізькій області. Напередодні були чутні вибухи в Бердянську, а раніше було атаковано авіаційну базу на місцевому аеродромі.

Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва сказала 24 Каналу, що кожного тижня росіянам стає непереливки, і це вже доведений факт.

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Пекельний тиждень для окупантів

Російські ж пропагандисти розповідають, що як немає українського контрнаступу, так і немає в них втрат після гучних влучань. І взагалі начебто "спрацювало" їхнє ППО.

Проте цей тиждень виявився пекельним для окупантів. Наслідки влучання по аеродрому в Бердянську вони розгрібають досі. Як відомо, росіяни зазнали великих втрат внаслідок удару, зокрема в техніці,

– наголосила журналістка.

Цього тижня були як потужні "бавовни", так і менші за значимістю, але дуже показові для окупантів, зокрема підірвана в Мелітополі російська автівка.

І цій автівці були росіяни, які саме мародерили та збиралися вивозити награбоване майно. На жаль, вони не постраждали, але зараз їм буде скрутно, адже український контрнаступ триває і не буде їм "солодкого життя" на окупованих територіях,

– відзначила депутатка Запорізької районної ради.

Як росіяни вчиняють терор та мародерство на окупованих територіях Запорізької області: дивіться відео

Терор продовжується

Водночас на окупованих територіях Запорізької області продовжується терор. Пограбування місцевого населення як розпочалось з початку повномасштабного вторгнення, так і тривають і досі.

"Російські окупанти навіть опалювальний сезон хочуть підлаштувати під те, щоб грабувати житло. Вони вкотре змушують людей щось перереєструвати, відмітитись, хто де проживає начебто це потрібно для підготування до опалювального сезону. І в такий спосіб вони хочуть отримати свіжі списки квартир, з яких люди виїхали, щоб звідти вивести все їхнє майно", – підкреслила Аліса Сисоєва.

Що відомо про "бавовни" в Запорізькій області

В Бердянські 21 жовтня стався потужний вибух. За повідомленням місцевих, влучання відбулось в районі аеродрому. Водночас окупаційна влада заявила про буцімто "роботу" російського ППО та закликала не прислухатися до "українських "ІПСО".

Раніше в Бердянські також була потужна "бавовна". 17 жовтня Україна завдала удару далекобійними ракетами ATACMS по аеродрому. Внаслідок атаки, за інформацією заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова, було ліквідовано та уражено понад 10 одиниць техніки. Зокрема пошкоджені гелікоптери. Частина з них постраждала через прильот ракет, а решта – через детонацію.

Дудукалов припустив, що внаслідок влучання росіяни могли втратити 5 гвинтокрилів Ка-52, які допомагали їм на лінії фронту стримувати український наступ.