Географія "м'ясних поїздок" розширюється: росіяни примусово кидають людей на передову

Попередньо, українські військові розгромили мобілізованих з російської Чувашії, які входили до батальйону "Атал". Окупанти приїхали заробити грошей, але заробили квиток на "концерт Кобзона".

Відтак географія "м'ясних поїздок" розширюється – росіяни відправляють на фронт людей з "глибинок" Росії, зокрема дагестанців. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, зауваживши, що усі російські "добровольчі загони" зазнають колосальних втрат на Запорізькому напрямку.

Читайте також "Віджимають" майно навіть проросійських депутатів: як поводяться росіяни в Бердянську

Окупанти кидають людей з тимчасово окупованої території у "м'ясні загони"

За словами Кирильчука, мовиться про батальйони Судоплатова та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького.

1 листопада з'явилися кадри розгромленої російської колони біля села Ільченкове Токмацького району на Запоріжжі. За неофіційними даними, під обстріл ракетами HIMARS потрапив перший батальйон 1251 мотострілецького полку. Імовірно, близько 120 осіб убиті й поранені, 10 машин згоріли.

Крім того, росіяни примусово намагалися зганяти людей, які перебувають під тимчасовою окупацією, у "м'ясні загони". Однак великий проміжок часу ворогу не вдавалося цього зробити, тому окупанти перейшли до вмовлянь.

Кирильчук про ситуацію в Запорізькій області: дивіться відео

Йдуть вмовляння, ставки підвищуються як на якихось гральних автоматах. Вони обіцяють соцпакет, "прикрашають" його, але поки що він перетворюється лише просто на пакет без соціальних пільг,

– пояснив Дмитро Кирильчук.

Однак багато наших громадян не доживають до "допомоги" від росіян, адже їх примусово кидають у "м'ясні штурми" на передову.

Ситуація на фронті: коротко