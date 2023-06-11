Ще один небезпечний об’єкт: яку потенційну загрозу має Запорізька ТЕС в окупованому Енергодарі

Через підрив росіянами Каховської ГЕС в небезпеці опинилась Запорізька АЕС, яка перебуває на окупованій території. Зараз ретельно контролюється ситуація на цьому надважливому об'єкті.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він зауважив, що небезпечною також є Запорізька ТЕС, яка розташована поруч з ЗАЕС і також контролюється російськими загарбниками.

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Головний показник

Рівень води в Каховському водосховищі – це головний показник безпеки ЗАЕС.

Цей показник поки що, або дає надію, або створює загрозу для Запорізької АЕС. Він може вплинути саме на технологічний процес. Адже ЗАЕС має охолоджуватись водою з технічного ставка,

– пояснив Кирильчук.

Станом сьогодні о 8 ранку проводились заміри в Каховському водосховищі в районі Нікополя, де рівень води становив 9,35 метра.

Рівень в порівнянні з замірами, які були зроблені о 6 ранку, на жаль, знизився на 10 сантиметрів. Але в межах навіть цього інтервалу в рамках дня рівень води саме в технічному ставку на території ЗАЕС залишається сталим та стабільним – 16 метрів 67 сантиметрів,

– наголосив депутат Запорізької міської ради.

Цей показник наразі у короткостроковій перспективі дозволяє вважати, що станція перебуває у відносній безпеці.

Яка ситуація на Запорізький АЕС та ТЕС: дивіться відео

Можуть використати як козир

Водночас у військовому сенсі ЗАЕС для окупантів може не мати великого значення в їхніх тактичних та стратегічних планах. Однак не варто забувати, що вони також контролюють Запорізьку ТЕС.

В цьому сенсі існує небезпека для мешканців міста, адже ТЕС має 2 труби по 300 метрів заввишки кожна. І росіяни можуть її використовувати як козир разом з ЗАЕС.

"А зараз відбувається активізація на всій ділянці фронту. І в цій ситуації хотілось би, щоб увага ООН, МАГАТЕ та інших міжнародних організацій була прикута до Запорізьких АЕС та ТЕС. Зокрема необхідно наполягати на контролі за цими об'єктами і на тому, щоб росіяни їх якнайшвидше залишили", – відзначив Дмитро Кирильчук.

Що відбувається на Запорізькій ТЕС

4 травня 2022 року Запорізька ТЕС, як і ЗАЕС була захоплена російськими окупаційними військами. А 5 травня ТЕС припинила роботу через нестачу вугілля необхідного для її функціонування.

В серпні 2022 року росіяни обстрілювали Запорізьку ТЕС, націлюючись на її золовідвали. При цьому вони намагалися удати, що нібито обстріли здійснюють ЗСУ.

В золовідвалах зберігаються небезпечні відходи у вигляді золи утворені в процесі роботи ТЕС. Їхній радіаційний рівень перевищує природний фон щонайменше у 2,5 раза. Внаслідок обстрілів окупантів в золовідвалах з'явились хмари пилу, який поширився на околиці Енергодару. І ймовірне через це підвищився радіаційний фон поблизу ЗАЕС.

Також МАГАТЕ намагається потрапити на Запорізьку ТЕС. За словами гендиректора агенції Рафаеля Гроссі, ТЕС раніше забезпечувала резервне живлення ЗАЕС. Проте через пошкодження устаткування зараз не може виконувати це завдання. Окупанти запевняють, що нібито відновлюють роботу ТЕС, хоча представників МАГАТЕ не об'єкт не допускають.

Запорізька теплова електростанція є одною з найпотужніших теплоелектростанцій України. Вона забезпечувала електричною енергією південні області України. ТЕС розташована за 3 км від Енергодара неподалік від ЗАЕС та до початку війни Росії проти України забезпечувала її резервне живлення.