У тимчасово окупованому Криму Росія сформувала резерви для війни проти України. Вони готувалися для перекидання на Запорізький напрямок.

З півострова загарбники таки відправилися через Скадовськ на Токмак, однак дістатися до пункту призначення ворогам так і не судилося. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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Лише ліквідованих – понад сотня

Завадили посиленню російської армії оборонці України, які розбили ці резерви вщент. Кількість лише "закобзонених" загарбників перевищила сотню, а скільки росіян зазнали поранень – неможливо підрахувати.

Відправили хромих-косих через Скадовськ на Токмак, але їх наші десь на марші розбили вщент. Понад 100 "задвухсотили". Скільки "трьохсотих" – ніхто не скаже,

– повідомили 24 Каналу.

Ба більше, близько сотні окупантів, яким пощастило вціліти після прильоту, кинулися навтьоки. Про посилення своєї армії вони вже й не думали.

За останню добу мінус півтисячі росіян

Зазначимо, що за останню добу, станом на ранок 12 липня, оборонці України роздали квитки на концерт усім відомого музиканта аж 510 загарбникам. Відтак загальна кількість на лічильнику ліквідованих сягнула 235 530 окупантів.

На брухт також перетворили уже чимало й ворожої техніки. Так, разом з окупантами перестали нести загрозу українцям:

1 танк (загальна кількість – 4090);

7 бойових броньованих машин (7990);

17 артилерійських систем (4402);

2 РСЗВ (674);

1 засіб ППО (415);

33 БпПЛА оперативно-тактичного рівня (3726);

12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6978);

7 одиниць спеціальної техніки (647).