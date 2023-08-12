Токмак – один з ключів до Півдня: ворог зазнає там величезних втрат

Наступ українських військових триває. Ключем до звільнення Півдня може стати Токмак Запорізької області, що недалеко від Роботиного.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, чому Токмак такий важливий. Раніше в окупованому місті прилетіло по заводу, унаслідок чого було знищено щонайменше 200 росіян.

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"Токмак стане одним з ключів до нашого Півдня. Щойно до нього дістануться українські військові, буде легше контролювати логістику ворога через сухопутний коридор", – зазначив Федоров.

Чому Токмак може стати вирішальним у звільненні Півдня України: дивіться відео

Як відомо, після ударів по Керченському мосту росіянам рекомендували рухатися до Криму та з нього за наземним маршрутом через окуповані території України, зокрема в Запорізькій області.

Логістика росіян може зазнати колапсу, що наблизить перемогу України у війні.

У Токмаку "гаряче"

Росіяни зазнають шалених втрат на Запоріжжі, унаслідок чого змушені постійно перекидати свіжі сили. Однак жодна ротація ворогу не допоможе – усі стягнуті резерви там і залишаться.

"Під Токмаком у росіян настільки величезні втрати, що намагаються залучати цивільних для витягування загиблих з окопів – бо сморід стоїть", – розповів Федоров.

Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини

Українським бійцям вдалось прорватися до села Роботиного на Запоріжжі. Захисники мають стриманий оптимізм.

Аналітики ISW заявили, що Сили оборони мають успіхи в Запорізькій області, унаслідок чого російським окупантам доводиться передислоковуватись.

Ворог зазнає шалених втрат на Запоріжжі. У британській розвідці повідомили, що Росія могла передислокувати сюди підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонщини.