Використовують невеликі групи з технікою, – Гуменюк про тактику ворога на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних Сил України. Однак наші захисники дають відсіч загарбникам.
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, схожу тактику ворог вже використовував на Херсонському напрямку.
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Що відбувається на Запорізькому напрямку
Як розповіла Гуменюк, на Запорізькому напрямку ворог використовує спеціальну тактику – коли формують невеликі групи 10 – 15 осіб, та підсилюють їх броньованою технікою та танками. У такий спосіб окупанти намагаються промацувати міцність оборони ЗСУ.
Ворог намагається розсередити сили та засоби, атакуючи з різних напрямків, а також максимально розбити на маленькі групи міцну оборону ЗСУ,
– зазначила Гуменюк.
За її словами, наразі усі ці спроби були відбиті, і наші Сили оборони продовжують утримувати свої рубежі.
"Те, що лінія фронту зафіксована та має певні коливання – це нормальний перебіг бойових подій. Ворожі сили намагаються підтягувати резерви і це говорить про те, що їхні втрати все ж таки досить великі", – додала речниця ОК "Південь".
Бойові дії на Запорізькому напрямку: останні новини
- Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що окупанти намагалися атакувати українські позиції у районі міст Оріхів та Гуляйполе. Як пояснив військовий експерт, росіяни на цій ділянці проводять розвідку боєм.
- Світан вважає, що росіянам не вдасться здійснити широкомасштабний наступ на Запорізькому напрямку, оскільки загальна кількість окупаційних військ там є недостатньою.
- Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що російські загарбники на Запорізькому напрямку подекуди здійснюють розвідку боєм. Насправді ж окупанти можуть лише показувати, що зосереджують сили для здійснення наступальних дій.