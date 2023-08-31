Росіяни відчувають утиск на Запорізькому напрямку, – Гуменюк розповіла, де ховається ворог

Окупанти намагаються заховатися в місцевостях, де є більша зосередженість людей. Проте, коли росіяни тікають з відкритих ділянок, то підриваються на своїх же мінах.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що на цьому напрямку більше відкритих ділянок місцевості. Ворога можна відганяти досить далеко по "чистому полю", однак часто окупанти на таких полях використовують міни та оборонні загородження.

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"Росіяни відчувають суттєвий утиск із Запорізького напрямку, тому намагаються заховатися там, де більша зосередженість місцевого населення,

– сказала Наталія Гуменюк.

Ситуація на Лівобережжі