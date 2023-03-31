Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав до суду на УПЦ МП

Представники УПЦ МП вже кілька днів не припиняють блокувати роботу комісії Міністерства культури. Через це заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до Господарського суду Києва.

Деталі розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Він нагадав, що сьогодні комісія з прийому – передачі майна знову не змогла розпочати свою роботу на території Лаври через спротив УПЦ МП.

Комісія з прийому – передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знов не змогла розпочати свою роботу через супротив УПЦ МП. Через це Заповідник звернувся до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику – державі,

– пояснив Олександр Ткаченко.

Міністр додав, що ситуацію будуть вирішувати у законний спосіб.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври: головне

Відповідно до статті 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після чого представники Московського патріархату мали б покинути територію Лари, але цього не зробили. Ба більше, представники УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. Але судді його відхилили.

Представники УПЦ МП та їх прибічники не звільняють територію заповідника та другий день не пускають комісію Мінкульту, яка мала б там проводити інвентаризацію майна. 31 березня противники УПЦ МП прийшли з протестом до представників Московського патріархату та їх прибічників. Вони вигукували "Слава Україні" та підняли плакат з написом "Геть русню з Лаври".

Натомість священники обливали їх водою, що не сподобалося активістам. Конфлікт мало не переріс у серйозну сутичку, але поліція втрутилася і завадила цьому.