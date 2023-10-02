У мережі з'явився заповіт Пригожина: кому все відійшло

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці серпня. У жовтні мережею почав ширитися його заповіт.

Документ поширила низка російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Дружина Пригожина нічого не успадкувала.

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Оприлюднили заповіт Пригожина

У мережі з'явився заповіт Пригожина, у якому мовиться, що все своє майно ватажок ПВК "Вагнера" залишив синові Павлу Пригожину. Дружині Пригожина нічого не дісталося, адже він переписав на неї частину майна під час розставання.

Раніше низка джерел повідомляла, що між членами родини ватажка найманців виник конфлікт, який може перерости в затяжні баталії. Адже синові дісталося майже все, а дочкам – практично нічого.

Увесь бізнес, усі компанії, уся власність, крім кількох об'єктів, залишених донькам, дісталися Павлу. Він оголосив себе наступником Євгенія Пригожина в усьому. Але, якщо чесно, то Павло перебуває під впливом певних осіб і самостійною величиною його назвати складно,

– повідомило джерело.

За його словами, Павло нібито перебуває під впливом нового начальника служби безпеки ПВК "Вагнера" Міхаіла Ватаніна.



Заповіт Пригожина / Фото росЗМІ

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