Заповнений гарячою лавою: в Африці активізувався величезний вулкан Ньїрагонго

На сході Демократичної Республіки Конго зафіксували виверження з гори чорного диму та вулканічного попелу. Це вказує на те, що один з найбільших вулканів світу Ньїрагонго прокинувся.

За інформацією видання, у соцмережах нібито з'явилися фото, які показують заповнений гарячою лавою кратер гори Ньїрагонго. Водночас загроз виверження вулкану наразі нема.

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У мережі опублікували фото з кратера

На відповідній території, згідно з даними геологів, зафіксували підвищення сейсмічної активності. Місцевим порадили не панікувати, оскільки вибух вулкану малоймовірний.



У соцмережах опублікували фото з нібито кратера гори Ньїрагонго / Фото з твітера користувача Josue Mupika

Користувач підписав фото словами "Гоподи, тримай свою могутню руку над моїм містом!" Виверження Ньїрагонго спричинило нищівні наслідки у травні 2021 року.

Виверження Ньїрагонго: коротко

Вулкан Ньїрагонго почав вивергатися 22 травня 2021 року. Під загрозою опинилося місто Гома, люди почали у паніці збирати речі для евакуації.

Жерло вулкану – лише за 10 кілометрів від міста. Мешканці Гоми публікували моторошні фото, де видно, як лава наближалася до міста.

Крім того, потік лави наблизився до місцевого аеропорту, а у низка районів опинилася без електрики.

Евакуйовували місцеве населення з міста Гома й українські миротворці у ДР Конго.

Через виверження вулкану в Демократичній Республіці Конго загинули 32 людини.

До 2021 року останнє виверження Ньїрагонго фіксували у 2002 році. Тоді 250 загинули, а 120 тисяч – залишилися без даху над головою.