Запропонована УЗ індексація тарифів на вантажоперевезення негативно вплине на зерновий експорт

Впровадження автоматичної індексації тарифів залізничних перевезень, прив'язаної до індексу промислових цін, негативно вплине на зерновий експорт.

Це не дає експортерам розуміння, якою буде вартість логістики через три, шість місяців або через рік. Про це повідомив в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко, передає "УНІАН".

Пропонований проект постанови Мінінфраструктури про автоматичну індексацію передбачає непрогнозованість тарифів, невизначеність, адже ми не знаємо, що чекає нас в майбутньому. Наприклад, яким може бути тариф у березні 2020 року? Ми не знаємо, яким буде індекс промислових цін, що розраховує Держстат, і тому нам складно уявити, які витрати чекають компанії в зв'язку з прив'язкою тарифів на вантажоперевезення до ІСЦ,

– прокоментував Сергій Іващенко.

За його словами, бізнес зернового експорту пов'язаний з форвардними контрактами, які укладаються за 3-9 місяців до моменту фізичної поставки зерна покупцеві на зовнішніх ринках. Саме тому експортерам важливо розуміти, якою буде ціна доставки проданого зерна покупцям в інших країнах через два-три квартали.

"Більше третини експорту зерна йде за форвардними контрактами. Часто у нас зерно ще не засіяно, але вже продано на зовнішньому ринку. Ми зараз вже продаємо в Китай зерно, яке буде поставлено покупцям в жовтні. Нам важливо розуміти вартість логістики. Але поки немає прогнозованості. Запропонована індексація тарифів не дає розуміння зміни рівня тарифів в майбутньому", – зазначив Сергій Іващенко.

На його думку, АТ "Укрзалізниця" повинна мати економічно обґрунтований тариф, конкретну методику, що дозволила б бізнесу дізнатися можливі майбутні зміни тарифу. Для цього потрібен незалежний регулятор.

"Вже зареєстрований законопроект 9512 "Про залізничний транспорт України", і ось там є стаття про створення Національної комісії з транспорту. Такий регулятор повинен регулювати і перевіряти, що тариф "Укрзалізниці" економічно обґрунтований", – вважає керівник Української зернової асоціації.

Як раніше повідомлялося, 15 березня на робочій нараді Державна регуляторна служба України запропонувала створити експертну робочу групу, щоб встановити економічно обґрунтований тариф на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, 1 лютого 2019 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким змінюються принципи держполітики в сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ "Укрзалізниця". Також був опублікований проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році.

Керівники промислових асоціацій вже написали лист віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем'єру-міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній, голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову і главі Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунеру про те, що така ініціатива має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.