Очікуємо на Вільнюському саміті отримати запрошення в НАТО, – Стефанчук

Під час саміту Північноатлантичного Альянсу Україна очікує отримати запрошення до НАТО. Саміт запланований на літо цього року.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону розповів, що на Вільнюському саміті Україна очікує отримати запрошення до Альянсу, пише 24 Канал.

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Чому Україна очікує отримати запрошення до НАТО

За словами Стефанчука, на Мюнхенській конференції з безпеки вже обговорюють "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення і почне вже свій шлях до Альянсу,

– повідомив Стефанчук.

Скоро відбудеться перша в історії тристороння зустріч України з НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 лютого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Окрім того, на цих перемовинах буде представник Європейського Союзу зі закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

Це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом і НАТО у такому тристоронньому форматі.

Після зустрічі посадовці дадуть спільну конференцію для ЗМІ – станеться це 21 лютого близько 12:45 за Центральноєвропейським часом. За Київським часом – це близько 14:45.

До слова, на початку тижня міністр оборони України Олексій Резніков на полях саміту у форматі "Рамштайн" зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили взаємодію нашої держави й Північноатлантичного альянсу.

Саміт Північноатлантичного Альянсу запланований у Вільнюсі на 11 – 12 липня.