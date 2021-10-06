Запросили на пресконференцію, якої не було: журналісти протестують під "Укрексімбанком"
Джерело:24 канал
В "Укрексімбанку" анонсували пресконференцію для журналістів. Однак, представників українських ЗМІ просто не впустили всередину будівлі.
Пресконференцію начебто скасували через те, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер відсторонений від роботи на час розслідування.
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Журналістів не впустили "Укрексімбанк"
За словами журналістки 24 каналу Анни Брикової, представників ЗМІ таки запросили до середини. Однак до них просто вийшла представниця пресслужби "Укрексімбанку" і папкою й зачитала тест, мовляв, пресконференції не буде, вибачаємось.
Коли ж українські ЗМІ почали ставити питання, їм порадили писати офіційні запити. Після цього охорона попросила журналістів покинути будівлю.
Журналістів таки впустили в "Укрексімбанк" / Фото Анни Брикової, 24 канал
Українці ЗМІ влаштували протест
Згодом журналісти влаштували пікет під будівлею офісу "Укрексімбанку". Цю акцію протесту активісти організували заздалегідь й повідомили про це у фейсбуці.
Журналісти протестують під "Укрексімбанком" / Фото Анни Брикової, 24 канал
На головну редакторку "Української правди" Севгіль Мусаєву з вікна будівлі начебто скинули вазон, однак не попали. Невідомо: цілились у журналістку чи вазон сам просто випав з вікна.
Представників українських ЗМІ покликали на пресконференцію, якої не було: дивіться відео
Скандал навколо "Укрексімбанку": що треба знати
- Під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером напали на знімальну групу "Схем".
- Йому начебто не сподобалось запитання журналіста, тому він викликав до кабінету охорону. Він вимагав нищити запис розмови.
- До оператора охоронці застосували фізичну силу. У журналістів забрали камери та картки з відзнятим матеріалом.
- Однак їм таки вдалося відновити видалені кадри, а повне відео інциденту оприлюднили у мережі.
- Сам Мецгер написав заяву на звільнення.
- За його словами, він хоче відновити репутацію "Укрексімбанку", яка постраждала через скандал.
- Наглядова рада вже визначила нового очільника банку на час розслідування.
- Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова наголосила, що справа вимагає справедливого та ефективного розслідування.