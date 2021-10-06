Запросили на пресконференцію, якої не було: журналісти протестують під "Укрексімбанком"

В "Укрексімбанку" анонсували пресконференцію для журналістів. Однак, представників українських ЗМІ просто не впустили всередину будівлі.

Пресконференцію начебто скасували через те, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер відсторонений від роботи на час розслідування.

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Журналістів не впустили "Укрексімбанк"

За словами журналістки 24 каналу Анни Брикової, представників ЗМІ таки запросили до середини. Однак до них просто вийшла представниця пресслужби "Укрексімбанку" і папкою й зачитала тест, мовляв, пресконференції не буде, вибачаємось.

Коли ж українські ЗМІ почали ставити питання, їм порадили писати офіційні запити. Після цього охорона попросила журналістів покинути будівлю.



Журналістів таки впустили в "Укрексімбанк" / Фото Анни Брикової, 24 канал

Українці ЗМІ влаштували протест

Згодом журналісти влаштували пікет під будівлею офісу "Укрексімбанку". Цю акцію протесту активісти організували заздалегідь й повідомили про це у фейсбуці.



Журналісти протестують під "Укрексімбанком" / Фото Анни Брикової, 24 канал

На головну редакторку "Української правди" Севгіль Мусаєву з вікна будівлі начебто скинули вазон, однак не попали. Невідомо: цілились у журналістку чи вазон сам просто випав з вікна.

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