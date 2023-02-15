Чи запускав ворог кулі з відбивачами на Півдні: Гуменюк розповіла
15 лютого 2023, 19:23Читать новость на русском
Росія почала запускати повітряні кулі над Київщиною. Ворог намагається виснажити нашу ППО.
Однак на Півдні таку техніку окупанти ще не застосовували. Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Наразі не було випадків застосування саме таких "ноу-хау",
– сказала Гуменюк.
Однак вона додала, що спостерігають активність ворожих літальних апаратів вздовж лінії фронту. Вони вивідують наші позиції та ознаки підготовки сил оборони до активних дій.
Застосування ворожих куль: що відомо
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожі кулі – "це не зонд і не аеростат. Це просто куля, яка несе шматок металу". Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору.
- Загрози для населення кулі не несуть. Метою їх запуску, ймовірно, було виявлення та виснаження нашої ППО.
- Наприклад, 15 лютого Київська військова адміністрація прозвітувала про виявлення 6 ворожих цілей – усі їх збили. Повідомляють, що вони могли містити розвідобладнання.