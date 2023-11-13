Росія тривалий час не запускає ракети з моря: у ВМС пояснили причини

Військово-морські сили розповіли, що окупанти були змушені передислокувати до Новоросійська свої носії крилатих ракет. Проте логістики для їхнього обслуговування там немає.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук пояснив в ефірі телемарафону, з якими проблемами стикнувся ворог. Раніше він зазначав, що окупанти перемістили не тільки кораблі, а й підводні човни, пише 24 Канал.

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Чому Росія не атакує з Чорного моря

Ворог був вимушений передислокувати до Новоросійська свої носії крилатих ракет, проте логістика, яка обслуговує ці носії, залишилась в Севастополі. Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики,

– заявив Дмитро Плетенчук.

За його словами, російські загарбники не можуть завантажувати "Калібри" в Новоросійську. Відповідно – допоки вони цю проблему не вирішать, то в принципі застосовувати ракети вони не можуть.

"Або ж їм (росіянам – 24 Канал) треба переходити до Севастополя, щоб зарядитись. А це для них небезпечно. Ну і звісно, вони зараз накопичують ракети.

Окрім того, окупанти мають витримувати паузи, оскільки вони очікують зимового періоду і накопичують ракети, тож оборонно-промисловий комплекс не може їм поставити зброю в потрібній кількості.

Які кораблі ворог тримає в Чорному та Азовському морях

Станом на 7:00 13 листопада Росія тримає у морях:

1 ворожий корабель – у Чорному морі;

один – в Азовському морі;

два – у Середземному морі, серед яких один – носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.

Українські Військово-морські сили розповіли, що за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 2 судна, з них одне – продовжило рух у напрямку протоки Босфор.



Які кораблі ворог тримає у морі