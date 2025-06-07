"Перемовини ще мають сенс": чому зараз важливо зустрічатись із росіянами

Головне досягнення мирних переговорів у Стамбулі – обмін. Хоча Україна має й інші шляхи для повернення своїх громадян.

Народний депутат Олег Дунда в ефірі 24 Каналу зазначив, що для Москви переговори неприйнятні. Вони намагаються зірвати не лише сам процес перемовин, а й будь-які спроби обміну полоненими чи тілами загиблих, адже розглядають це як інструмент торгу.

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Коли зустрічі стануть марними

За його словами, росіяни не хочуть повертатися до стамбульського формату. Натомість вони роблять усе можливе, аби заблокувати навіть мінімальні результати.

Допоки залишається бодай найменший шанс визволити когось із полону чи повернути тіла загиблих – ми повинні бути готові їхати будь-куди, зустрічатися, вести розмову. Наші полонені, наші військові – хлопці й дівчата – заслуговують на це. Коли ж такі дії втратять сенс – зустрічі також стануть марними,

– сказав Олег Дунда.

Він також додав, що Україна може повернутися до попереднього формату повернення полонених і тіл, якщо Росія остаточно заблокує можливість обміну.

"Проблема в іншому – для Москви наші полонені залишаються “товаром”, який вони намагаються продати. І торгують ними буквально “дозовано” – умовно кажучи, 100 на 100, 200 на 100. Повномасштабного обміну – на кшталт "1000 на 1000" – не відбулося жодного разу", – підкреслив Дунда.

За його словами, у разі повного блокування Росією процесу обміну, за посередництва ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару та завдяки неформальним контактам, обміни знову можуть відбуватися у "старому форматі" – невеликими групами.

Він пояснив, що спроби зірвати домовленості про повернення тіл загиблих – типова тактика російської влади. Що ж до мирних переговорів, то справжнім здобутком залишається саме домовленість про обмін.