Зараз головне оперувати важкопоранених, зберегти їм життя, – Кириленко про обстріл Краматорська
Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок чого загинуло десятки людей. Ще чимала кількість мирних мешканців були пораненні.
Всі постраждалі внаслідок ракетного удару по Краматорську були доставлені до лікарень. За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на вечір 8 квітня, таких було 98 осіб. В них зафіксовано травми різного ступеня тяжкості. З ними працюють лікарі, у тому числі хірурги.
Варте уваги Станція була в диму, побачили загиблих на пероні, в електричці, – свідок удару по Краматорську
При цьому кількість постраждалих може зрости.
"Це не остаточні дані по пораненням. Люди ще будуть звертатися. Але ці поранення не будуть після цього шоку такими серйозним, які б несли загрозу для життя цих людей. Зараз головне – це оперувати важких поранених, щоб зберегти їм життя", – наголосив Павло Кириленко.
Ракетний удар по вокзалу в Краматорську: головне
- Ракетний удар було завдано близько 10:30 у п'ятницю, 8 квітня.
- У той час на вокзалі перебували сотні людей, які очікували на евакуацію.
- Ракетний удар було завдано "Точкою-У".
- Станом на вечір 8 квітня було відомо про 52 загиблих внаслідок атаки. Серед них 5 дітей.
- Російські пропагандисти ще під час удару встигли похвалитися, що вдарили по "скупченню ЗСУ". Але коли зрозуміли, що завдали удар по цивільним, почали видаляти свої повідомлення. А згодом – звинувачувати у всьому українських захисників.
- Ракетному удару по цивільних було присвячено вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського. Він пообіцяв, що всі причетні до цього воєнного злочину будуть покарані.
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