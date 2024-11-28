Зараз Путін розмахує своїм "Орешником", щоб зірвати зусилля Трампа, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Путін погрожує ударами "Орешником" по Україні, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа закінчити війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України ввечері 28 листопада. Зеленський наголосив, що Україна розуміє всі наявні загрози.

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Зеленський відреагував на погрози Путіна

Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту до Казахстану 29 листопада Путін знову рекламував свої ракети – "свою готовність убивати та руйнувати".

До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орешником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації,

– сказав глава держави.

За його словами, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Дональда Трампа "нічого не вийшло", щоб він не зміг закінчити війну.

Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії,

– підсумував Зеленський.

До слова, раніше в NYT описали ймовірні характеристики "Орешника". Попри те, що ця ракета має діапазон, обмежений 3,4 тисячами миль, вона здатна досягнути більшості європейських країн. Це робить "Орешник" найбільш далекобійною зброєю, що була застосована в Європі.