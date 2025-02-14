Зараз у Мюнхені всі не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі, – Єрмак про удар по ЧАЕС

Росія вночі вдарила дроном по укриттю на ЧАЕС. Андрій Єрмак розповів про реакцію союзників.

Окупанти поцілили дроном по укриттю на Чорнобильській АЕС. Ворог використав безпілотник з фугасною частиною. За словами президента Зеленського, пошкодження суттєві. Зазначимо, що цей злочин росіян відбувся у день відкриття Мюнхенської конференції, передає 24 Канал із посиланням на заяву Андрія Єрмака.

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Реакція союзників на удар по ЧАЕС

За словами голови Офісу президента, що світові лідери, які перебувають у Мюнхені дуже розізлилися через новину про удару по ЧАЕС. Вони, підкреслив Єрмак "не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі".

Посадовець пригадав, що у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав ліквідовувати трагедію на ЧАЕС.

Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон,

– підсумував Єрмак.

Чиновник зауважив, що сьогодні на зустрічі із американськими партнерами буде обговорено цей цинічний удар окупантів по ЧАЕС, а також те, як вони постійно запускають дрони через Чорнобильську зону. Єрмак уточнив, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС. Його будівництво укриття завершили, коли президентом США був Дональд Трамп.

До слова, у ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС.