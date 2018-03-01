Заробляють 55 тисяч в місяць: Рева назвав сфери, де отримують хороші зарплати

Близько 60 тисяч українців щомісяця заробляють понад 55 тисяч гривень. При цьому серед них є й ті, хто отримує від одного до декількох мільйонів гривень.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.

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"Наразі в Україні налічується 60 тисяч осіб, розмір місячних зарплат котрих перевищує 55,8 тисяч гривень, а серед них є й ті, хто отримує від одного до декількох мільйонів гривень. Це здебільшого топ-менеджери як недержавних, так і державних компаній, наприклад, "Нафтогазу", – розповів Рева.

Він також зауважив, що не бачить нічого поганого в тому, щоб люди отримували високі зарплати, "якби ЄСВ відраховувалось з усієї суми заробітної плати, а не з 55,8 тисяч гривень".