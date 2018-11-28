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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Зарплата військового повинна бути не 8, а 28 тисяч гривень. І гроші на це є, – Садовий

      712 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Вісім тисяч гривень – це не гідна українського воїна заробітна плата. Так, у бюджеті на 2019 рік закладено її зростання – до 10 тисяч. Але насправді вона повинна бути набагато вищою.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів мер міста Львів Андрій Садовий.

      Читайте також: Корупція в часи війни – це мародерство, – Садовий

      "Вісім чи десять тисяч гривень для військового – це несерйозно. На мою думку, розмір заробітної платні повинен становити 28 тисяч гривень", – наголосив він.

      Де їх взяти? Подивіться на бюджети оборони і держслужби. Ми маємо 200 тисяч чиновників. Переконаний, мільярдів десять з бюджету держслужби можна передати в оборону – щоб військовослужбовці отримували дійсно гідну зарплату,
      – пояснив Садовий.

      І додав: "Є й інший момент. Що тут чекає хлопців, коли вони повертаються? От у Львові ми даємо 100 тисяч гривень разової допомоги. Чому такої програми немає в рамках усієї держави? Нема грошей? Та тільки на митниці скільки їх витікає! А на фонд президента – десь знайшли мільярд! Моя позиція – бюджет оборони повинен бути щонайменше удвічі більшим".


      "Мільярдів десять з бюджету держслужби можна передати в оборону", – Садовий

      Також мер Львова нагадав, як приймався бюджет на 2019 рік: "Чотири години Кононенко і братія "ламали" депутатів, щоб ті прийняли поправку, завдяки якій усі судді, які не пройшли кваліфкомісії, одним махом могли поновитися на роботі. На щастя, голосів на це не вистачило. Але я думаю, вони будуть пхати цю правку в інші закони"

      Мова ж іде про надприбутки. Ці судді обслуговують клас феодалів. Приймають незаконні рішення, або законні роблять незаконними. Судді-раби потрібні системі,
      – наголосив Андрій Садовий. 

      Відео повного інтерв'ю мера Львова Андрія Садового 24 каналу дивіться тут.

      Нагадаємо, у серпні 2018 року розпочалася друга хвиля конкурсу на останні 78 посад у новому Верховному Суді – 118 суддів комісія обрала раніше. 189 кандидатів на посаду судді Верховного Суду, які не пройшли в першій хвилі конкурсу, намагаються потрапити туди знову. Серед них і судді, про яких розповідали журналісти у своїх розслідуваннях.

      Теги: Новини України Судді Новини Львова Міністерство оборони України Бюджет-2019 Збройні Сили України Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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