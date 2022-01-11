Зарплати в Офісі Президента: скільки у 2021 році заробив Єрмак і його заступники
Джерело:24 канал
Андрій Єрмак протягом 2021 року на посаді очільника Офісу Президента заробив більш ніж 563 тисячі гривні. З цієї суми він сплатив майже 110 тисяч гривень податків.
Про зарплату Єрмака, а також заступників глави Офісу Президента, 24 каналу розповіли у відповідь на запит.
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Зарплата Єрмака у 2021 році
Загалом за 2021 рік Єрмак на посту глави ОП заробив 563 675,21 гривні. Його посадовий оклад становить 169 979,99 гривні. Тобто решта отриманих грошей – премії та надбавки.
Протягом року Єрмак сплатив податків на суму у 109 916,67 гривні.
Зарплата Єрмака у 2021 році / 24 канал
Зарплати заступників очільника ОП
- Юлія Соколовська заробила у 2021 році 554 819,40 гривні;
- Андрій Смирнов – 462 563,10 гривні;
- Кирило Тимошенко – 495 626,68 гривні;
- Ігор Жовква – 609 807,36 гривні;
- Роман Машовець – 562 981,11 гривні;
- Олег Татаров – 472 839,67 гривні;
- Ігор Брусило – 470 267,17 гривні;
- Андрій Сибіга – 354 860,85 гривні;
- Олексій Дніпров – 258 028,57 гривні;
- Ростислав Шурма – 38 526,71 гривні.
Керівник апарату Офісу Президента Марія Вітушок отримала 854 817,34 гривні. А прессекретар президента Сергій Никифоров – 370 831,46 гривні зарплати.
Зарплата заступників глави ОП у 2021 році / 24 каналЗверніть увагу! Володимир Зеленський на посту президента країни у 2021 році заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад глави держави становив 28 тисяч гривень.