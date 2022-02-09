Зарплати в Раді: скільки керівники парламенту отримали в січні
9 лютого 2022 , 12:13Читать новость на русском
За січень керівники Верховної Ради отримали 24 – 40 тисяч зарплати. Найбільше нарахували спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.
Найменшу суму отримав Олександр Корнієнко. Про це 24 каналу повідомили в апараті Верховної Ради.
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Які зарплати нарахували
- Спікер парламенту Руслан Стефанчук – 40 071 гривня;
- перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко – 24 625 гривень;
- заступниця голови парламенту Олена Кондратюк – 31 384 гривні.
Зауважимо, що Верховна Рада майже весь січень перебувала "на канікулах". Фактично політики працювали лише тиждень.
Скільки політики отримали у 2021 році
Річні зарплати керівників Ради сягали від пів мільйона гривень. Наприклад, Стефанчук за 2021 рік отримав 795 324 гривень, Корнієнко – 541 465 гривень, а Кондратюк – 635 507 гривень.
Зарплати лідерів партій
- Серед інших політиків чималу зарплату за січень отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень.
- Представник ОПЗЖ Віктор Медведчук заробив 24,8 тисячі гривень.
- Натомість Юрій Бойко – 19,5 тисячі.
- Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;
- Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;
- Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.
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