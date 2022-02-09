Зарплати в Раді: скільки керівники парламенту отримали в січні

За січень керівники Верховної Ради отримали 24 – 40 тисяч зарплати. Найбільше нарахували спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.

Найменшу суму отримав Олександр Корнієнко. Про це 24 каналу повідомили в апараті Верховної Ради.

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Які зарплати нарахували

Спікер парламенту Руслан Стефанчук – 40 071 гривня;

перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко – 24 625 гривень;

заступниця голови парламенту Олена Кондратюк – 31 384 гривні.

Зауважимо, що Верховна Рада майже весь січень перебувала "на канікулах". Фактично політики працювали лише тиждень.

Скільки політики отримали у 2021 році

Річні зарплати керівників Ради сягали від пів мільйона гривень. Наприклад, Стефанчук за 2021 рік отримав 795 324 гривень, Корнієнко – 541 465 гривень, а Кондратюк – 635 507 гривень.

Зарплати лідерів партій

Серед інших політиків чималу зарплату за січень отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень.

Представник ОПЗЖ Віктор Медведчук заробив 24,8 тисячі гривень.

Натомість Юрій Бойко – 19,5 тисячі.

Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;

Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;

Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.

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